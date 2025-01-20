От адсорбентов до морса: Врач объяснил, как быстро вывести алкоголь из организма

Любой алкоголь в любом количестве — это токсин, заявил врач-реаниматолог Сергей Виноградов. Он подчеркнул, что спиртные напитки наносят удар по сердцу, ЦНС, ЖКТ и другим системам человека, останавливая нормальную жизнедеятельность организма.

По его словам, чтобы восстановить жизненные процессы, необходимо быстро вывести алкоголь из организма. Для этого эксперт рекомендовал пить активированный уголь и много жидкости, в том числе насыщенной витамином С. Подойдут морсы из клюквы или шиповника. Для защиты печени потребуется диета без соли, а для здоровья сердца нужны препараты, содержащие калий, магний, витамины группы B. От физической активности лучше отказаться, заключил врач.