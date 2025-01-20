Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 15:05

От адсорбентов до морса: Врач объяснил, как быстро вывести алкоголь из организма

Врач Виноградов: Витамин C и адсорбенты помогут вывести алкоголь из организма

Любой алкоголь в любом количестве — это токсин, заявил врач-реаниматолог Сергей Виноградов. Он подчеркнул, что спиртные напитки наносят удар по сердцу, ЦНС, ЖКТ и другим системам человека, останавливая нормальную жизнедеятельность организма.

«Человек испытывает головную боль, нарушение координации, тошноту, рвоту и прочее. Более выносливые отмечают появление лишних килограммов и снижение жизненной активности», — предупредил собеседник радио Sputnik.

По его словам, чтобы восстановить жизненные процессы, необходимо быстро вывести алкоголь из организма. Для этого эксперт рекомендовал пить активированный уголь и много жидкости, в том числе насыщенной витамином С. Подойдут морсы из клюквы или шиповника. Для защиты печени потребуется диета без соли, а для здоровья сердца нужны препараты, содержащие калий, магний, витамины группы B. От физической активности лучше отказаться, заключил врач.

Алкоголь и рак: учёные объяснили, как спиртное влияет на здоровье
Алкоголь и рак: учёные объяснили, как спиртное влияет на здоровье

Ранее был назван самый безопасный алкогольный напиток. Кроме того, нарколог назвал главные угрозы при резком отказе от алкоголя. А ещё врач объяснил, почему у пьяных людей возникают вспышки агрессии.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar