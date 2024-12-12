Нарколог объяснил, почему у пьяных людей возникают вспышки агрессии
Нарколог Филатов: Алкоголь может вызвать чрезмерную агрессию
Некоторым людям противопоказан алкоголь, и не только из-за его пагубного влияния на здоровье. Выпив рюмочку-другую спиртного, они начинают вести себя агрессивно, провоцируя конфликты и драки. По словам врача-нарколога Константина Филатова, это происходит из-за того, что алкоголь влияет на работу мозга.
Медик уточнил, что спиртные напитки нарушают баланс нейромедиаторов, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Это в свою очередь чревато снижением активности префронтальной коры, которая контролирует эмоции и поведение. В результате человек становится более агрессивным и склонным на плохие поступки вплоть до преступлений.
«Кроме того, алкоголь усиливает действие других факторов, способствующих проявлению агрессии. Например, он может усугубить стресс, тревогу или другие негативные эмоции, которые могут спровоцировать агрессивное поведение», — добавил нарколог в беседе с RuNews24.ru.
При этом уровень агрессии у мужчин и женщин может отличаться из-за различий в работе гормональной системы и в структуре мозга.
Подобные результаты показало исследование учёных из Университета штата Огайо. В эксперименте принимали участие около 900 добровольцев, части из которых вместо алкоголя дали напитки-плацебо. После их били током разной силы, чтобы определить болевой порог. Те, кто выпил алкоголь, показали наиболее высокие результаты. Это означает, что они чувствовали меньше боли и, соответственно, были склонны наносить увечья другим. В соревновательной игре они вели себя более жестоко, выбирая для соперников интенсивные и длительные разряды.