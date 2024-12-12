Нарколог объяснил, почему у пьяных людей возникают вспышки агрессии

Некоторым людям противопоказан алкоголь, и не только из-за его пагубного влияния на здоровье. Выпив рюмочку-другую спиртного, они начинают вести себя агрессивно, провоцируя конфликты и драки. По словам врача-нарколога Константина Филатова, это происходит из-за того, что алкоголь влияет на работу мозга.

Медик уточнил, что спиртные напитки нарушают баланс нейромедиаторов, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Это в свою очередь чревато снижением активности префронтальной коры, которая контролирует эмоции и поведение. В результате человек становится более агрессивным и склонным на плохие поступки вплоть до преступлений.

«Кроме того, алкоголь усиливает действие других факторов, способствующих проявлению агрессии. Например, он может усугубить стресс, тревогу или другие негативные эмоции, которые могут спровоцировать агрессивное поведение», — добавил нарколог в беседе с RuNews24.ru.

При этом уровень агрессии у мужчин и женщин может отличаться из-за различий в работе гормональной системы и в структуре мозга.