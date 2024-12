Учёные назвали причину агрессивного поведения после употребления алкоголя

Новое исследование, проведённое учёными из Университета штата Огайо и опубликованное в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, наглядно демонстрирует, как употребление спиртного связано с повышенной агрессивностью. Результаты показали, что алкоголь увеличивает толерантность к боли, что, в свою очередь, способствует агрессивному поведению.