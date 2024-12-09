Учёные назвали причину агрессивного поведения после употребления алкоголя

Новое исследование, проведённое учёными из Университета штата Огайо и опубликованное в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, наглядно демонстрирует, как употребление спиртного связано с повышенной агрессивностью. Результаты показали, что алкоголь увеличивает толерантность к боли, что, в свою очередь, способствует агрессивному поведению.

В эксперименте приняли участие около 900 человек, регулярно употребляющих спиртное. Участники были разделены на группы и должны были выпить алкогольные коктейли или напитки-плацебо, не зная, что именно в бокале. После их били током разной силы, чтобы определить болевой порог.

По полученным данным, те, кто употреблял крепкие напитки, имели более высокий болевой порог. Это означало, что они чувствовали меньше боли и, соответственно, были склонны наносить вред другим. В соревновательной игре, где победитель выбирал силу и длительность удара для проигравшего, участники, выпившие алкоголь, были более жестоки, выбирая интенсивные и длительные разряды.

Кроме того, исследование показало, что спиртное делает человека менее эмпатичным и более склонным к намеренному причинению вреда. Даже при умеренной концентрации алкоголя в крови — от 0,095% до 0,11% — наблюдалось усиление агрессивного поведения.

Эти выводы открывают новые горизонты для понимания влияния алкоголя на человеческое поведение и подчёркивают важность осведомлённости о его последствиях. Учёные надеются, что их работа поможет в разработке стратегий по снижению уровня агрессии, связанной с употреблением крепких напитков.