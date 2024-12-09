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9 декабря, 13:11

Алкоголь и рак: учёные объяснили, как спиртное влияет на здоровье

При употреблении алкоголя в организме образуется токсичное вещество, которое повреждает ДНК клеток и нарушает их восстановление. Обложка © freepik.com / senivpetro

При употреблении алкоголя в организме образуется токсичное вещество, которое повреждает ДНК клеток и нарушает их восстановление. Обложка © freepik.com / senivpetro

Употребление алкоголя — один из значимых факторов, способствующих развитию онкологических заболеваний. Научные исследования и разъяснения Воронежского областного онкологического диспансера подтверждают, что спиртное может существенно повышать риск возникновения различных видов злокачественных опухолей, сообщает kp.ru.

При употреблении алкоголя в организме образуется ацетальдегид — токсичное вещество, которое повреждает ДНК клеток и нарушает их восстановление. Это создаёт условия для развития злокачественных новообразований. Алкоголь также усиливает воздействие других канцерогенов, таких как табак. Например, у курящих людей, которые употребляют алкоголь, риск рака ротовой полости или гортани значительно увеличивается.

Алкоголь ассоциируется с повышенным риском следующих онкологических заболеваний: рака ротовой полости, глотки и пищевода, рака печени, молочной железы и кишечника. Многие задаются вопросом, существует ли «безопасная» доза алкоголя. Современные исследования показывают, что любое количество спиртного повышает риск онкологических заболеваний. Чем меньше вы употребляете алкоголя, тем ниже вероятность развития рака. А скрининговые программы помогают выявить злокачественные опухоли на ранних стадиях.

Воронежский областной онкологический диспансер советует полностью отказаться от алкоголя или свести его употребление к минимуму, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность к раку. А ещё вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек укрепляют иммунитет и снижают риск онкологии. Осознанное отношение к своему здоровью — ключ к долгой и здоровой жизни.

Специалисты подчёркивают, что алкоголь — это фактор риска, на который можно повлиять. Полный отказ или значительное ограничение потребления спиртного способствует снижению вероятности развития онкологических заболеваний. Если у вас есть вопросы или вы хотите пройти профилактическое обследование, специалисты Воронежского областного онкологического диспансера готовы помочь.

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Валентина Раппопорт
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