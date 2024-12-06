Как отличить геморрой от рака кишечника: советы врача-онколога
Специалисты утверждают, что выявление рака на ранней стадии увеличивает шансы на успешное лечение. Обложка © freepik.com / freepik
Симптомы геморроя и рака кишечника могут быть схожи, особенно на ранних стадиях, что затрудняет диагностику без медицинского вмешательства. Врач-онколог Руслан Басанов в интервью «Газете.ru» объяснил, как отличить эти заболевания и на что обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью.
По словам Басанова, ключевым различием является характер кровотечения. При геморрое кровь обычно ярко-красная и появляется во время или сразу после дефекации. Кроме того, геморрой часто сопровождается зудом и жжением в области ануса, а также болями, особенно в периоды обострения.
В случае рака кишечника кровь в стуле может быть тёмной или смешанной с калом, что указывает на внутреннее кровотечение. Дополнительные симптомы включают хронические запоры или диарею, необъяснимую потерю веса, общую слабость и анемию. Также могут возникнуть боли и постоянный дискомфорт в животе.
Для диагностики геморроя обычно достаточно осмотра и опроса пациента, иногда проводится аноскопия или ректоскопия. Для подтверждения рака кишечника требуется более глубокое обследование, включая колоноскопию с биопсией и компьютерную томографию.
Басанов подчеркнул, что раннее выявление рака кишечника значительно увеличивает шансы на успешное лечение. На первой стадии выживаемость достигает 95%, так как опухоль обычно не превышает 2 см. Однако на поздних стадиях, когда новообразование достигает 10 см и даёт метастазы, выживаемость падает до 30%.
Факторы риска рака кишечника включают возраст старше 45 лет, хронические воспалительные заболевания, наличие полипов, неправильное питание, ожирение и недостаток физической активности. Врач рекомендует при появлении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалисту для проведения диагностики и начала лечения.
Ранее врач-проктолог Анастасия Травникова рассказала, может ли геморрой перерасти в рак прямой кишки. По словам специалиста, прямой связи между онкологическим заболеванием и геморроем нет.