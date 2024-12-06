«Волшебное зелье» от рака из Башкирии не имело государственной регистрации
Роспотребнадзор: Средство «Пептид Т-1» не обладает государственной регистрацией
Препарат «Пептид Т-1», выдаваемый за средство для борьбы и уничтожения раковых клеток, не имеет государственной регистрации. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием «Пептиды Т-1» отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась», — сказано в сообщении.
Представители РПН добавили, что всю информацию о государственной регистрации продуктов можно найти на специализированном поисковом сервере и сайте Роспотребнадзора.
«БАДы относятся к пищевой продукции, не обладают лечебными свойствами, не являются лекарственными средствами», — заключили в пресс-бюро.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил устроить проверку после новостей об обмане сотен онкобольных на миллионы рублей. Россказни о чудодейственном лекарстве от онкологии, который продаёт компания из Башкирии, убедили сотни пациентов приобрести препарат, но он лишь усугубил ситуацию.
Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject