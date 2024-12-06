«Волшебное зелье» от рака из Башкирии не имело государственной регистрации

Препарат «Пептид Т-1», выдаваемый за средство для борьбы и уничтожения раковых клеток, не имеет государственной регистрации. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием «Пептиды Т-1» отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась», — сказано в сообщении.

Представители РПН добавили, что всю информацию о государственной регистрации продуктов можно найти на специализированном поисковом сервере и сайте Роспотребнадзора.

«БАДы относятся к пищевой продукции, не обладают лечебными свойствами, не являются лекарственными средствами», — заключили в пресс-бюро.