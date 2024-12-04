Сотни онкобольных россиян развели на миллионы рублей, обещая излечить от рака «чудо-лекарством»
SHOT: Компания из Башкирии развела россиян на миллионы, обещая излечить от рака
Сотни онкобольных по всей России развели на миллионы рублей, обещая вылечить от рака. Их убедили купить «лекарство от онкологии», от которых у людей только увеличились злокачественные опухоли, сообщает SHOT.
Компания продавала онкобольным лекарства от рака, но опухоли только увеличивались. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, сотрудники ООО ТД «Живая Земля» (контора зарегистрирована в башкирской деревне Шихан Ишимбайского района) находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». Но с одним нюансом — он не прошёл клинические испытания.
В мае этого года бизнесмены собрали группу онкобольных, которые согласились участвовать в «испытаниях нового препарата». Всего желающих было более 50 человек. Одна ампула стоила пациентам минимум 10 тысяч рублей, а в месяц необходимо было три-четыре дозы. Некоторым раковым больным обещали скидки за покупку партии, и люди покупали «Пептид Т-1» на сотни тысяч рублей.
Спустя некоторое время пациенты начали замечать, что состояние их здоровья ухудшалось, и после обследования у врачей стало ясно, что опухоли только увеличиваются в размере.
От сомнительных БАДов пострадали больные в Московской и Ленинградской областях, Башкирии, Туве и других регионах. Они направили обращение в СК России на имя Александра Бастрыкина.
«Живая Земля» действовала с 2022 года. Изначально их целевой аудиторией были больные пенсионеры. Продажи происходили по принципу сетевого маркетинга — через сарафанное радио люди приглашали знакомых, продавали препарат и получали деньги с каждого клиента. Дельцы создали телеграм-чат на 4 тысячи человек, в котором проводили консультации и продавали «пептид». Они уверяли, что главный и единственный поставщик сырья — это природа.
Владелец компашки Руслан Максютов и идейный вдохновитель Геннадий Кошелев вместе с четырьмя сотрудниками организации заработали за год более 99 миллионов рублей. Оба давать комментарии журналистам SHOT отказались.
Ранее Life.ru писал о разработанной российскими учёными вакцине от рака. Её главная задача — обмануть очень умную раковую клетку, которая умеет распознавать своих «убийц» — клетки иммунной системы — и уклоняться от них. Применять вакцину на пациентах начнут уже в следующем году.
Telegram / SHOT