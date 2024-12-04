Сотни онкобольных россиян развели на миллионы рублей, обещая излечить от рака «чудо-лекарством»

Сотни онкобольных по всей России развели на миллионы рублей, обещая вылечить от рака. Их убедили купить «лекарство от онкологии», от которых у людей только увеличились злокачественные опухоли, сообщает SHOT.

Компания продавала онкобольным лекарства от рака, но опухоли только увеличивались. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, сотрудники ООО ТД «Живая Земля» (контора зарегистрирована в башкирской деревне Шихан Ишимбайского района) находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». Но с одним нюансом — он не прошёл клинические испытания.

В мае этого года бизнесмены собрали группу онкобольных, которые согласились участвовать в «испытаниях нового препарата». Всего желающих было более 50 человек. Одна ампула стоила пациентам минимум 10 тысяч рублей, а в месяц необходимо было три-четыре дозы. Некоторым раковым больным обещали скидки за покупку партии, и люди покупали «Пептид Т-1» на сотни тысяч рублей.

Спустя некоторое время пациенты начали замечать, что состояние их здоровья ухудшалось, и после обследования у врачей стало ясно, что опухоли только увеличиваются в размере.

От сомнительных БАДов пострадали больные в Московской и Ленинградской областях, Башкирии, Туве и других регионах. Они направили обращение в СК России на имя Александра Бастрыкина.

«Живая Земля» действовала с 2022 года. Изначально их целевой аудиторией были больные пенсионеры. Продажи происходили по принципу сетевого маркетинга — через сарафанное радио люди приглашали знакомых, продавали препарат и получали деньги с каждого клиента. Дельцы создали телеграм-чат на 4 тысячи человек, в котором проводили консультации и продавали «пептид». Они уверяли, что главный и единственный поставщик сырья — это природа.

Владелец компашки Руслан Максютов и идейный вдохновитель Геннадий Кошелев вместе с четырьмя сотрудниками организации заработали за год более 99 миллионов рублей. Оба давать комментарии журналистам SHOT отказались.