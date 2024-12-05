Бастрыкин поручил провести проверку после публикации LIfe.ru об обмане онкобольных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикации SHOT об обмане сотен онкобольных на миллионы рублей. Их обещали вылечить от рака, но в итоге развели на деньги.

«Люди отдавали свои денежные средства, однако в последующем состояние их здоровья ухудшалось, улучшений не последовало. Отмечается, что от препарата пострадали жители ряда регионов, которые направили обращение в СК России с просьбой разобраться в ситуации», — заявили в СК.