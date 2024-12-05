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5 декабря, 06:08

Бастрыкин поручил провести проверку после публикации LIfe.ru об обмане онкобольных

Бастрыкин поручил провести проверку информации об обмане онкобольных в Башкирии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикации SHOT об обмане сотен онкобольных на миллионы рублей. Их обещали вылечить от рака, но в итоге развели на деньги.

«Люди отдавали свои денежные средства, однако в последующем состояние их здоровья ухудшалось, улучшений не последовало. Отмечается, что от препарата пострадали жители ряда регионов, которые направили обращение в СК России с просьбой разобраться в ситуации», — заявили в СК.

Напомним, сотни онкобольных по всей России развели на миллионы рублей, обещая вылечить от рака. Их убедили купить «лекарство от онкологии», от которых у людей только увеличились злокачественные опухоли. Сотрудники ООО ТД «Живая Земля» находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». Но с одним нюансом — он не прошёл клинические испытания.

Бастрыкин затребовал доклады по информации о незаконном вывозе детей за границу
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Telegram / Следком

Оксана Попова
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