Бастрыкин поручил провести проверку после публикации LIfe.ru об обмане онкобольных
Бастрыкин поручил провести проверку информации об обмане онкобольных в Башкирии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикации SHOT об обмане сотен онкобольных на миллионы рублей. Их обещали вылечить от рака, но в итоге развели на деньги.
«Люди отдавали свои денежные средства, однако в последующем состояние их здоровья ухудшалось, улучшений не последовало. Отмечается, что от препарата пострадали жители ряда регионов, которые направили обращение в СК России с просьбой разобраться в ситуации», — заявили в СК.
Напомним, сотни онкобольных по всей России развели на миллионы рублей, обещая вылечить от рака. Их убедили купить «лекарство от онкологии», от которых у людей только увеличились злокачественные опухоли. Сотрудники ООО ТД «Живая Земля» находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». Но с одним нюансом — он не прошёл клинические испытания.
Telegram / Следком