Бастрыкин затребовал доклады по информации о незаконном вывозе детей за границу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после появления в СМИ информации о незаконном вывозе детей за рубеж. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«Главе ведомства доложат по доводам, озвученным на федеральном канале, о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в нескольких региона страны продолжают работать некоммерческие организации, занимающиеся продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следователи проверяют эту информацию. Бастрыкин дал поручения предоставить доклады главам следственных управлений Волгоградской, Курской, Иркутской и Свердловской областей, Пермского, Приморского и Хабаровского краёв, а также республик Крым и Коми.