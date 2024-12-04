Бастрыкин затребовал доклады по информации о незаконном вывозе детей за границу
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после появления в СМИ информации о незаконном вывозе детей за рубеж. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
«Главе ведомства доложат по доводам, озвученным на федеральном канале, о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства», — говорится в сообщении.
По данным журналистов, в нескольких региона страны продолжают работать некоммерческие организации, занимающиеся продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следователи проверяют эту информацию. Бастрыкин дал поручения предоставить доклады главам следственных управлений Волгоградской, Курской, Иркутской и Свердловской областей, Пермского, Приморского и Хабаровского краёв, а также республик Крым и Коми.
Ранее в России приняли закон, запрещающий усыновление детей гражданами стран со сменой пола. Также несовершеннолетних не будут давать под опеку лицам, которые могут внести изменения о половой принадлежности в документы, удостоверяющие личность.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина