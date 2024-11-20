СФ одобрил закон, запрещающий усыновление детей гражданами стран со сменой пола

Закон, который запрещает усыновление и передачу российских детей под опеку гражданам стран, где разрешена смена пола, одобрил Совет Федерации на пленарном заседании. Сенаторы проголосовали за это решение единогласно.

Согласно новому документу, Семейный кодекс РФ будет дополнен положениями, согласно которым усыновителями и опекунами не могут быть граждане тех государств, где разрешена смена пола медицинским путём. Также детей не будут давать под опеку гражданам, которые могут внести изменения о половой принадлежности в документы, удостоверяющие личность. Кроме того, усыновителями и опекунами не могут быть лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в таких странах.