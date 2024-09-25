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25 сентября, 11:42

Российских детей запретят усыновлять в страны, где разрешена смена пола

В ГД поддержали запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешён трансгендерный переход – смена пола. Об этом сказано на сайте ГД.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов ГД. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, запрет на усыновление или опеку над детьми из России будет распространяться на несколько десятков стран, где разрешён трансгендерный переход.

Кабмин поддержит запрет на усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола
Кабмин поддержит запрет на усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола

В июле 2023 года президент России Владимир Путин утвердил закон о запрете на операции по смене пола в России. Исключительные случаи при этом будут рассматриваться врачебной комиссией. Ранее Вячеслав Володин выступил с инициативой запретить гражданам из стран, где разерешена смена пола, усыновлять детей из РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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