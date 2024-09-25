Российских детей запретят усыновлять в страны, где разрешена смена пола

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешён трансгендерный переход – смена пола. Об этом сказано на сайте ГД.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов ГД. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин.