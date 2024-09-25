Российских детей запретят усыновлять в страны, где разрешена смена пола
В ГД поддержали запрет на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешён трансгендерный переход – смена пола. Об этом сказано на сайте ГД.
«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов ГД. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, запрет на усыновление или опеку над детьми из России будет распространяться на несколько десятков стран, где разрешён трансгендерный переход.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин утвердил закон о запрете на операции по смене пола в России. Исключительные случаи при этом будут рассматриваться врачебной комиссией. Ранее Вячеслав Володин выступил с инициативой запретить гражданам из стран, где разерешена смена пола, усыновлять детей из РФ.
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