Кабмин поддержит запрет на усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола

Кабинет министров РФ готов поддержать законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданами, в чьей стране официально разрешена смена пола. Однако лишь после внесения корректировок и доработки проекта с учётом замечаний. Об этом следует из копии проекта отзыва правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении», — сказано в документе, выдержки из него приводит РИА «Новости».

Инициативу по созданию данного проекта, в частности, проявили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.