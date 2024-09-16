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16 сентября, 12:14

Кабмин поддержит запрет на усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола

Кабинет министров РФ готов поддержать законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданами, в чьей стране официально разрешена смена пола. Однако лишь после внесения корректировок и доработки проекта с учётом замечаний. Об этом следует из копии проекта отзыва правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении», — сказано в документе, выдержки из него приводит РИА «Новости».

Инициативу по созданию данного проекта, в частности, проявили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.

Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола
Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

Напомним, в России с 2023 года запрещены операции по смене пола. Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов Госдумы. Единственное исключение, позволяющее провести вмешательство, — врождённые аномалии развития. О намерениях парламентариев запретить усыновление из стран, где такие операции разрешены, стало известно в июне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chuanpis

Мария Любицкая
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