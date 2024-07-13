Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего усыновление или опекунство для граждан стран, в которых разрешена смена пола. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, необходимо защитить российских детей.

"Предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. Мы его с вами ранее обсуждали. Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Так, в случае принятия соответствующего закона усыновление и опека станут недоступны для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и всех, где смена пола проводится через медицинское вмешательство или внесение изменений в документы, удостоверяющие личность.

Спикер Госдумы отметил важность охраны детей от опасности смены пола в таких странах. Так, в Европе такие процедуры становятся всё популярнее, а в США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. Речь идёт в том числе об операциях у подростков.