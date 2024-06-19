Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 10:03

В России хотят запретить усыновление детей в те страны, где разрешена смена пола

Володин поддерживает запрет на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

В России хотят запретить усыновление детей в те страны, где законодательно можно менять пол. С такой инициативой выступил в среду, 19 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в нашей стране запрещены как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, так и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями. Но эту норму, по мнению Володина, следует расширить.

"Необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", написал он у себя в телеграм-канале.

Напомним, что в России ещё в прошлом году запретили операции по смене пола. Авторами соответствующего законопроекта стали почти 400 депутатов. Сменить пол могут разрешить только из-за врождённых аномалий.

В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри" среди детей
В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри" среди детей

А ранее власти Чукотки запустили социальный проект, направленный на помощь одиноким пенсионерам. Теперь для них помогут найти "приёмную семью", то есть фактически разрешили "усыновлять" одиноких бабушек и дедушек.

BannerImage

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Вячеслав Володин
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar