В России хотят запретить усыновление детей в те страны, где разрешена смена пола

В России хотят запретить усыновление детей в те страны, где законодательно можно менять пол. С такой инициативой выступил в среду, 19 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в нашей стране запрещены как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, так и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями. Но эту норму, по мнению Володина, следует расширить.

"Необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", — написал он у себя в телеграм-канале.

Напомним, что в России ещё в прошлом году запретили операции по смене пола. Авторами соответствующего законопроекта стали почти 400 депутатов. Сменить пол могут разрешить только из-за врождённых аномалий.