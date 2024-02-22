На Чукотке разрешили "усыновлять" бабушек и дедушек
Власти Чукотки запустили социальный проект, направленный на помощь одиноким пенсионерам. Теперь для них помогут найти "приёмную семью".
"Инициатива важная, пожилые люди должны жить в комфортных условиях. Людей, которые готовы за ними ухаживать, мы поддержим. Поставил задачу контролировать, как эта форма социальной поддержки у нас в округе работает", — сообщил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.
Так, между пожилым человеком и опекуном будут заключать подробный договор о создании приёмной семьи. Опекун будет получать из бюджета ежемесячную выплату в 34 686 рублей — это сумма регионального прожиточного минимума для пенсионеров. При этом у приёмной семьи и пенсионера, которого она берёт под опеку, не должно быть родственных связей. Также опекун должен быть младше пенсионного возраста. Предполагается, что семья будет жить вместе.
А ранее Life.ru рассказывал, что для российских пенсионеров доступен ряд льгот, правда, граждане не всегда знают об этом, а местные структуры часто не уведомляют людей старшего поколения о таких возможностях. Читайте в нашем материале про 7 дополнительных льгот для старшего поколения.
Shutterstock