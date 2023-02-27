В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри" среди детей

В России предложили запретить пропаганду среди несовершеннолетних субкультуры "чайлдфри", призывающей отказаться от рождения детей. С такой инициативой выступили Заксобрание Башкирии и депутат нижней палаты российского парламента Эльвира Аиткулова. Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", — отметили авторы идеи в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".