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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 17:32
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В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри" среди детей

В России предложили запретить пропаганду среди несовершеннолетних субкультуры "чайлдфри", призывающей отказаться от рождения детей. С такой инициативой выступили Заксобрание Башкирии и депутат нижней палаты российского парламента Эльвира Аиткулова. Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", — отметили авторы идеи в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Только 45% россиян считают чайлдфри-пары семьёй
Только 45% россиян считают чайлдфри-пары семьёй

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна будет защищать своих детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми
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