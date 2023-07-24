Путин подписал закон о запрете на операции по смене пола

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране запрет на операции по смене пола. Этот документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Там теперь появляется новая статья, которая запрещает медицинские операции и приём лекарств, направленные на смену пола.

Есть одно исключение: операции, связанные с лечением врождённых аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний у детей. Решение по таким случаям будут принимать врачебные комиссии.