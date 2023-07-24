Путин подписал закон о запрете на операции по смене пола
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране запрет на операции по смене пола. Этот документ обнародован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Там теперь появляется новая статья, которая запрещает медицинские операции и приём лекарств, направленные на смену пола.
Есть одно исключение: операции, связанные с лечением врождённых аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний у детей. Решение по таким случаям будут принимать врачебные комиссии.
Ещё принятый закон вводит норму, согласно которой смена пола одним из супругов становится основанием для прекращения брака. Кроме того, сменившим пол больше нельзя становиться опекунами или усыновителями.
Как рассказывал Лайф, законопроект о запрете операций по смене пола в России был внесён в Госдуму в конце мая, его авторами стали почти 400 депутатов. Нижняя палата приняла документ 14 июля, а вскоре утвердил его и Совфед, причём единогласно.
Kremlin.ru