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19 июля, 11:48

Совфед единогласно принял закон о запрете операций по смене пола

Совет Федерации единогласно принял закон о запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека в России. Согласно новой статье, добавленной в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", запрещено проводить медицинские процедуры и применять лекарства, направленные на изменение пола.

Исключением являются медицинские вмешательства, связанные с лечением врождённых аномалий и пороков развития, а также заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Семейный кодекс РФ был дополнен положением, по которому изменение записи акта гражданского состояния одним из супругов о смене пола будет являться основанием для прекращения брака. В кодекс также внесли нормы, согласно которым изменившие пол люди не могут быть усыновителями и опекунами детей.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутаты Госдумы 14 июля в окончательном чтении приняли закон о запрете смены пола в России. Законопроект о запрете операций по смене пола в России был внесён в конце мая, его авторами стали почти 400 депутатов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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