Совфед единогласно принял закон о запрете операций по смене пола

Совет Федерации единогласно принял закон о запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека в России. Согласно новой статье, добавленной в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", запрещено проводить медицинские процедуры и применять лекарства, направленные на изменение пола.

Исключением являются медицинские вмешательства, связанные с лечением врождённых аномалий и пороков развития, а также заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.