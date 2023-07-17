"Сформирован консенсус": Опрос показал отношение россиян к запрету на смену пола

Большинство россиян (76%) поддерживают идею запрета операций по смене пола. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Идею парламентариев запретить операции по смене пола поддерживает большая часть россиян — 76%, не поддерживает примерно каждый десятый — 13%, чуть меньше относятся к этому безразлично — 9%. То есть по этому вопросу в обществе скорее сформирован консенсус. Мужчины и женщины примерно одинаково относятся к запрету на операции по смене пола: женщины чуть чаще выступают против", — сказано на сайте организации.