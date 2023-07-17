"Сформирован консенсус": Опрос показал отношение россиян к запрету на смену пола
ВЦИОМ: 76% россиян поддерживают инициативу по запрету смены пола
Большинство россиян (76%) поддерживают идею запрета операций по смене пола. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Идею парламентариев запретить операции по смене пола поддерживает большая часть россиян — 76%, не поддерживает примерно каждый десятый — 13%, чуть меньше относятся к этому безразлично — 9%. То есть по этому вопросу в обществе скорее сформирован консенсус. Мужчины и женщины примерно одинаково относятся к запрету на операции по смене пола: женщины чуть чаще выступают против", — сказано на сайте организации.
Как правило, респонденты объясняют поддержку запрета на операции по смене пола мнением, что не нужно вмешиваться в природу, а также морально-этическими и религиозными принципами. 72% участников исследования подчеркнули, что биологический пол важнее субъективных самоощущений. Их оппоненты заявили о важности соблюдения прав человека. В основном эти опрошенные говорят о случах, когда есть медицинские показания, а также о невозможности решить проблему только запретом операций.
Лайф напоминает, что законопроект о запрете операций по смене пола в России был внесён в Госдуму в конце мая, его авторами стали почти 400 депутатов. В Минздраве просили доработать документ: по словам замглавы ведомства Олега Салагая, такие процедуры должны быть доступны для людей с соответствующими заболеваниями. Позднее, 11 июля, Госдума одобрила поправку об аннулировании брака при смене пола супругом. А 14 июля документ приняли в третьем чтении. По словам депутата Алексея Куринного, российских врачей могут начать наказывать за проведение таких операций.