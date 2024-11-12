ГД приняла закон о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, который запрещает гражданам стран, где легализован трансгендерный переход, усыновлять детей из России. Об этом сказано на сайте ГД.
«Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие‑либо возрастные ограничения для юридической смены пола», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Напомним, 25 сентября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
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