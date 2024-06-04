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Регион
3 июня, 23:38

Львова-Белова допустила прекращение усыновления российских детей иностранцами

Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Число российских детей, усыновлённых иностранцами в 2023 году, сократилось почти на 90%, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Если тенденция продолжится, велик риск полного прекращения этой некогда распространённой практики, заявила она в ежегодном докладе.

По данным детского омбудсмена, в 2022 году граждане зарубежных государств стали новыми родителями для 57 рождённых в РФ малышей. В 2023 же году иностранцами усыновлены лишь шесть ребятишек. Пятеро из них воспитываются в испанских семьях, ещё один — во французской.

"Складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем", — допустила Львова-Белова.

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Напомним, что 31 мая уполномоченный по правам ребёнка провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства обсудил с омбудсменом несовершенные правила изъятия детей из семей, а также политические обвинения в "похищении" Россией украинских малышей.

Илья Пушкарев
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