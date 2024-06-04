Львова-Белова допустила прекращение усыновления российских детей иностранцами

Число российских детей, усыновлённых иностранцами в 2023 году, сократилось почти на 90%, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Если тенденция продолжится, велик риск полного прекращения этой некогда распространённой практики, заявила она в ежегодном докладе.

По данным детского омбудсмена, в 2022 году граждане зарубежных государств стали новыми родителями для 57 рождённых в РФ малышей. В 2023 же году иностранцами усыновлены лишь шесть ребятишек. Пятеро из них воспитываются в испанских семьях, ещё один — во французской.