Путина возмутила ситуация в Сибири, где детей забрали из семьи из-за неработающей печки
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Президент Владимир Путин назвал безобразием ситуации, когда детей забирают из семьи в социальные учреждения из-за "неработающей печки". Речь об этом зашла на встрече российского лидера с уполномоченной по правам ребёнка в нашей стране Марией Львовой-Беловой.
Омбудсмен рассказала главе государства о вопиющем случае в одном из регионов, где троих детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение из-за того, что в доме временно не работало печное отопление. По её словам, эта ситуация неправильная со всех сторон, в том числе и с экономической: на их содержание уже выделено более миллиона рублей, а злосчастная печка обошлась бы в 90 тысяч. Правда, регион, в котором это случилось, Львова-Белова сначала "сдавать" не стала, даже когда Путин её об этом прямо спросил, но потом раскрыла — Сибирь. Она заверила, что в ситуацию уже вмешались, детей вернули матери, а печку починили.
"Послушайте, это же не шутки, это же безобразие. Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать", — отметил президент России.
Ранее Life.ru писал, что количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки два миллиона, то есть выросло практически на 26%. А в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске национального проекта "Семья". Ожидается, что новый нацпроект положительно повлияет на рождаемость и даст новые возможности для поддержки семей с детьми. Он также предусматривает продление выплат материнского капитала и увеличение налогового вычета на детей.