Путина возмутила ситуация в Сибири, где детей забрали из семьи из-за неработающей печки

Омбудсмен рассказала главе государства о вопиющем случае в одном из регионов, где троих детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение из-за того, что в доме временно не работало печное отопление. По её словам, эта ситуация неправильная со всех сторон, в том числе и с экономической: на их содержание уже выделено более миллиона рублей, а злосчастная печка обошлась бы в 90 тысяч. Правда, регион, в котором это случилось, Львова-Белова сначала "сдавать" не стала, даже когда Путин её об этом прямо спросил, но потом раскрыла — Сибирь. Она заверила, что в ситуацию уже вмешались, детей вернули матери, а печку починили.