МЧС предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами в РФ

МЧС предложило законодательно закрепить право иностранцев пользоваться убежищами на территории России. Проект соответствующего постановления правительства появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вопрос у ведомства вызвала действующая редакция постановления кабмина о порядке создания объектов гражданской обороны от 1999 года, в котором существует термин "население".

"Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглублённые помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены", — говорится в документе.

В пояснительной записке министерство указывает, что это определение часто вызывает вопросы, и предлагает уточнить, что под ним имеются в виду "граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации".