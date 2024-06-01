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1 июня, 13:54

МЧС предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами в РФ

МЧС предложило законодательно закрепить право иностранцев пользоваться убежищами на территории России. Проект соответствующего постановления правительства появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вопрос у ведомства вызвала действующая редакция постановления кабмина о порядке создания объектов гражданской обороны от 1999 года, в котором существует термин "население".

"Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглублённые помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены", — говорится в документе.

В пояснительной записке министерство указывает, что это определение часто вызывает вопросы, и предлагает уточнить, что под ним имеются в виду "граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации".

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Ранее в России предложили создать мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного. Подчёркивается, что имеющихся сооружений модульного типа недостаточно для всех граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leontyev

Матвей Константинов
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