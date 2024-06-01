Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 06:10

МЧС: Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза

Спасатели эвакуируют население оренбургского Орска, пострадавшее от паводка. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Спасатели эвакуируют население оренбургского Орска, пострадавшее от паводка. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В России планируют в два раза увеличить размер единовременных выплат и пособий, положенных пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС. По поручению президента Владимира Путина ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

"Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, её действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года", — сказал собеседник ТАСС.

На данный момент документ проходит согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Из него следует, что увеличенные выплаты положены в том числе жителям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, особо пострадавшим от масштабных паводков.

Путин поручил производить выплаты за любое утраченное при паводках имущество
Путин поручил производить выплаты за любое утраченное при паводках имущество

Напомним, Владимир Путин поручил срочно повысить единовременные выплаты, положенные россиянам, потерявшим имущество из-за чрезвычайных ситуаций. Ответственным глава государства назначил Правительство России.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров