МЧС: Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза

В России планируют в два раза увеличить размер единовременных выплат и пособий, положенных пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС. По поручению президента Владимира Путина ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

"Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, её действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года", — сказал собеседник ТАСС.

На данный момент документ проходит согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Из него следует, что увеличенные выплаты положены в том числе жителям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, особо пострадавшим от масштабных паводков.