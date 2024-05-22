Путин поручил повысить выплаты за потерянное при ЧС имущество 22 мая, 15:54 Паводки накрыли Россию. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение увеличить в срочном порядке единовременные выплаты, которые полагаются гражданам при потере имущества во время ЧС. Соответствующее указание появилось в перечне поручений по вопросам ликвидации последствий паводков.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение и последующую индексацию размеров единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — говорится в тексте документа на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства потребовал увеличить единовременные пособия лицам, здоровью которых причинён вред, а также родственникам погибших во время ЧС. Срок исполнения поручения — до 1 июня.

Ранее сообщалось, что пострадавшим во время паводка в Оренбургской области выплатили более 5,5 миллиарда рублей. Этот регион наиболее сильно пострадал при половодье. Жителям были выплачены суммы в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей при потере имущества или его частичной порче.

Авторы Татьяна Миссуми