В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

Мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного, могут появиться на территории России. Постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, "создание объектов гражданской обороны осуществляется путём <...> возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов". В пояснительной записке уточняется, что имеющихся сооружений гражданской обороны недостаточно для всего населения, а строительство полносборных конструкций является новым способом укрытия граждан.

Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М. Обложка © ФГБУ ВНИИ ГОЧС

К преимуществам этого типа относятся мобильность, так как возможно менять место дислокации, а также многообразие способов по размещению на ограниченной территории.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа КУБ-М, которое может защищать людей не только от излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения. В базовую комплектацию убежища входят два модуля на 54 человека и технический блок. Защита КУБ-М действует в течение 48 часов, а его производство, транспортировка и установка более чем в два раза дешевле затрат на строительство стационарного сооружения такого типа. Кроме того, изготовление и монтаж КУБ-М занимают не более трёх месяцев.