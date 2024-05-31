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Регион
31 мая, 05:35

На подлёте к Воронежу сбит украинский беспилотник

Губернатор Гусев: Украинский БПЛА уничтожен на подлёте к Воронежу

Минувшей ночью системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу, сообщил губернатор Александр Гусев. Последствий на земле нет. Чиновник не указал, есть ли пострадавшие.

"Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — отметил он в телеграм-канале.

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Напомним, утром 31 мая временно ограничили работу аэропортов Нижнекамска и Казани. В столице региона звучала воздушная тревога. Позднее в небе над Татарстаном сбили один беспилотник.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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