На подлёте к Воронежу сбит украинский беспилотник
Губернатор Гусев: Украинский БПЛА уничтожен на подлёте к Воронежу
Минувшей ночью системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу, сообщил губернатор Александр Гусев. Последствий на земле нет. Чиновник не указал, есть ли пострадавшие.
"Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — отметил он в телеграм-канале.
Напомним, утром 31 мая временно ограничили работу аэропортов Нижнекамска и Казани. В столице региона звучала воздушная тревога. Позднее в небе над Татарстаном сбили один беспилотник.
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