Путин назвал "политическими игрищами" обвинения в "похищении" украинских детей

Президент Владимир Путин назвал "политическими игрищами" обвинения из-за рубежа в якобы похищении украинских детей. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с уполномоченной по правам ребёнка в нашей стране Марией Львовой-Беловой.

"Это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы", — заявил на встрече глава государства.

Путин отметил, что дети с Украины оказались на территории России, поскольку их спасали от обстрелов, выводили из зоны боевых действий. Но работа по воссоединению украинских детей с семьями и возвращению с Украины российских детей должна идти вне политики, считает глава российского государства.

"Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", — резюмировал он.