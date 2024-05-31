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31 мая, 13:11

Путин назвал "политическими игрищами" обвинения в "похищении" украинских детей

Путин: Украинские дети оказались в России, так как их спасали от боевых действий

Президент Владимир Путин назвал "политическими игрищами" обвинения из-за рубежа в якобы похищении украинских детей. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с уполномоченной по правам ребёнка в нашей стране Марией Львовой-Беловой.

"Это всё игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы", — заявил на встрече глава государства.

Путин отметил, что дети с Украины оказались на территории России, поскольку их спасали от обстрелов, выводили из зоны боевых действий. Но работа по воссоединению украинских детей с семьями и возвращению с Украины российских детей должна идти вне политики, считает глава российского государства.

"Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", — резюмировал он.

Путин назвал "раздутой" историю с вывозом детей с Украины
Путин назвал "раздутой" историю с вывозом детей с Украины

К слову, российский лидер и ранее заявлял, что российская сторона абсолютно легально вывозила детей с Украины и никогда не была против их воссоединения с семьями. Дети — святое дело, их вывозили с Украины, чтобы спасти, подчёркивал глава государства.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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