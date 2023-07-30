Путин назвал "раздутой" историю с вывозом детей с Украины

История о том, что украинских детей похищала Россия, — "раздута", заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка. Он заявил, что дело касалось спасения детей из-под артиллерийских ударов.

"Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Конечно, детей вывозили", — пояснил Путин.