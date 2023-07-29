"Сейчас есть некоторые изменения. В чём они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают — и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся её потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее", — пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.