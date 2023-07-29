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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 20:56
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Путин рассказал об изменении тактики украинских войск

Путин рассказал об изменении тактики украинских войск

Глава государства Владимир Путин сообщил об изменении тактики украинской армии. По словам российского лидера, ВСУ пытаются атаковать российские позиции пешим порядком.

"Сейчас есть некоторые изменения. В чём они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают — и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся её потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее", — пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

Путин предрёк Украине потерю западных земель из-за новой армии из поляков
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Ранее глава государства Владимир Путин также заявил, что российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как именно Киев пытается наступать.

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Unsplash

Александр Юнашев
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