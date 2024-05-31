"Речь идёт о главной ценности России": Политолог объяснил, почему встреча Путина с Львовой-Беловой получилась такой искренней Докторант СПбГУ Майоров назвал искренней встречу Путина с Львовой-Беловой 31 мая, 16:32 Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Фото © Kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой была откровенной и искренней для формата формального доклада. Так считает докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров.

Собеседник Life.ru отметил, что в ходе недолгого разговора было поднято множество проблем и вызовов, связанных с государственной поддержкой детей и их семей. Было также много конструктивной критики в адрес регионов и государственной системы управления в данной сфере и со стороны омбудсмена, и со стороны президента.

"Видно, что для главы государства данное направление имеет высокое значение, и работа с детьми и семьями должна быть настолько эффективной, насколько это возможно. Ведь речь идёт о подрастающих поколениях — главной ценности для страны", — подчеркнул Майоров.

По словам политолога, разговор Путина и Львовой-Беловой был предельно содержательным и даже программным: в среднесрочной перспективе в государственном управлении должны синхронизироваться рациональный и этичный подходы.

"Подводя итог, можно сказать, что в России значение и приоритетный статус политики поддержки семей и детей из года в год повышается, и это демонстрирует стратегическое видение Владимира Путина, в котором главное место занимает человек. В условиях СВО и усиливающейся конфронтации на международном уровне это очень большой показатель, говорящий в пользу устойчивости принципов, которых придерживаются президент РФ и руководство страны в целом", — заключил эксперт.