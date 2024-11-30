Блогерша напичкала дочку психотропами и довела до комы ради миллионной армии подписчиков

Подписчики из миллионной армии австралийской блогерши Алланы Харрис активно донатили на лечение её дочке Дейзи, пока не выяснилось, что вся история с болезнью ребёнка — фейк. Оказалось, что мать использует малышку как копилку, в которую прилетают пожертвования от неравнодушных. Об этом сообщает The Sun.

После несчастного случая у маленькой Дейзи начались приступы эпилепсии, а спала она по 20 часов в сутки. Кроме того, врачи нашли у неё опухоль мозга, из-за которой девочке пришлось перенести операцию. За всем этим (иногда даже в прямых эфирах) наблюдали подписчики её мамы-блогерши. Среди них оказались люди с медицинским образованием, у которых появились вопросы к Аллане и её россказням о болезнях дочери.

Позже выяснилось, что мать кормила Дейзи психотропными веществами, чтобы у неё начались «кома», «эпилепсия» и возникли «признаки опухоли». Девочке даже вскрыли черепную коробку, но никаких опухолей там не было. В итоге было решено провести малышке токсикологический анализ, после которого и вскрылась вся правда.

В дом к блогерше с обысками нагрянула полиция. Там были найдены упаковки от препаратов, найденных у девочки в крови. Аллане к тому моменту удалось насобирать на лечение дочери со своих подписчиков 13 000 фунтов стерлингов ($16 510).

«Я понятия не имел, что Аллана делала с Дейзи. Я настаивал на операции, потому что считал её необходимой. Детей забрали из-за предположений, что я тоже мог иметь к этому какое-то отношение. Аллана, ты настоящий монстр», — написал у себя в соцсети муж блогерши Брок.

Неясно, почему мужчина не догадывался о происходящем прямо у себя под носом, однако сейчас Дейзи передали службам опеки. Родителей пока под стражу не заключили, следствие продолжается.