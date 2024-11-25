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25 ноября, 17:20

В Сети подняли на смех блогершу, которая выдала новогоднюю Москву за Лондон

Западная блогерша выдала новогоднюю Москву за Лондон и вызвала негодование в Сети

Обложка © X / Elle Lookbook

Обложка © X / Elle Lookbook

Пользователи социальной сети X подняли на смех пост, в котором автор выразила восхищение столицей России, ошибочно приняв её за Лондон. Блогер опубликовала фотографию вечерней Никольской улицы с праздничными огнями, на которой видно ГУМ и башни Кремля. Подписала фотографию она как «Огни Лондона».

Фото © X / AkimboRus

Фото © X / AkimboRus

Однако не прошёл незамеченным и реакция подписчиков последовала незамедлительно. Один из комментаторов под публикацией разместил фото Спасской башни и поинтересовался: «А это тогда Биг-Бен?».

«На Западе не имеют понятия»: Бразильский журналист восхитился Москвой
«На Западе не имеют понятия»: Бразильский журналист восхитился Москвой

Сложно не восхищаться красотой Москвы. Среди поклонников российского города и французский режиссёр Люк Бессон. Некоторые части его фильма «Анна», выпущенного в 2019 году, снимались в столице. По словам творца, он считает Москву и Санкт-Петербург потрясающими городами.

Александра Мышляева
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