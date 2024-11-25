В Сети подняли на смех блогершу, которая выдала новогоднюю Москву за Лондон
Западная блогерша выдала новогоднюю Москву за Лондон и вызвала негодование в Сети
Обложка © X / Elle Lookbook
Пользователи социальной сети X подняли на смех пост, в котором автор выразила восхищение столицей России, ошибочно приняв её за Лондон. Блогер опубликовала фотографию вечерней Никольской улицы с праздничными огнями, на которой видно ГУМ и башни Кремля. Подписала фотографию она как «Огни Лондона».
Фото © X / AkimboRus
Однако не прошёл незамеченным и реакция подписчиков последовала незамедлительно. Один из комментаторов под публикацией разместил фото Спасской башни и поинтересовался: «А это тогда Биг-Бен?».
Сложно не восхищаться красотой Москвы. Среди поклонников российского города и французский режиссёр Люк Бессон. Некоторые части его фильма «Анна», выпущенного в 2019 году, снимались в столице. По словам творца, он считает Москву и Санкт-Петербург потрясающими городами.