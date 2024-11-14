«Я парень с пляжа»: Люк Бессон восхитился красотой Москвы, но пожаловался на суровые морозы

Французский режиссёр Люк Бессон поделился воспоминаниями о съёмках в России. Его фильм «Анна», выпущенный в 2019 году, частично снимался в Москве. Бессон подчеркнул, что считает российскую столицу и Санкт-Петербург великолепными городами, но в период съёмок стремился поскорее уехать из-за суровых холодов.

«Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва — красивый город. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — заявил Бессон в ходе онлайн-конференции на форуме «Культура. Медиа. Цифра».