«Я парень с пляжа»: Люк Бессон восхитился красотой Москвы, но пожаловался на суровые морозы
Люк Бессон заявил, что считает Москву и Санкт-Петербург красивыми городами
Бессон в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /magicinfoto
Французский режиссёр Люк Бессон поделился воспоминаниями о съёмках в России. Его фильм «Анна», выпущенный в 2019 году, частично снимался в Москве. Бессон подчеркнул, что считает российскую столицу и Санкт-Петербург великолепными городами, но в период съёмок стремился поскорее уехать из-за суровых холодов.
«Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва — красивый город. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — заявил Бессон в ходе онлайн-конференции на форуме «Культура. Медиа. Цифра».
Ранее бразильский геополитический аналитик Пепе Эскобар выразил своё восхищение Москвой. В беседе с журналистами на саммите БРИКС в Казани он поделился своими впечатлениями от города, подчеркнув, что особенно любит пешие прогулки по столичным улицам, особенно ночью. Эскобар утверждает, что ещё с подросткового возраста был «большим поклонником» нашей страны.