Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 18:37

«Я парень с пляжа»: Люк Бессон восхитился красотой Москвы, но пожаловался на суровые морозы

Люк Бессон заявил, что считает Москву и Санкт-Петербург красивыми городами

Бессон в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /magicinfoto

Бессон в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /magicinfoto

Французский режиссёр Люк Бессон поделился воспоминаниями о съёмках в России. Его фильм «Анна», выпущенный в 2019 году, частично снимался в Москве. Бессон подчеркнул, что считает российскую столицу и Санкт-Петербург великолепными городами, но в период съёмок стремился поскорее уехать из-за суровых холодов.

«Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва — красивый город. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — заявил Бессон в ходе онлайн-конференции на форуме «Культура. Медиа. Цифра».

Красота московского метро потрясла Карлсона
Красота московского метро потрясла Карлсона

Ранее бразильский геополитический аналитик Пепе Эскобар выразил своё восхищение Москвой. В беседе с журналистами на саммите БРИКС в Казани он поделился своими впечатлениями от города, подчеркнув, что особенно любит пешие прогулки по столичным улицам, особенно ночью. Эскобар утверждает, что ещё с подросткового возраста был «большим поклонником» нашей страны.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Люк Бессон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar