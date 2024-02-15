"Лучше, чем что бы то ни было в США": Красота московского метро потрясла Карлсона

Журналист из США Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, во время визита в РФ посетил столичный метрополитен, после чего выразил восхищение оформлением и состоянием станции метро "Киевская". Соответствующий ролик он выложил на своей странице в соцсети X.

Журналист из США Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, во время визита в РФ посетил столичный метрополитен. Видео © X / @TuckerCarlson

"Один из способов понять то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру <…>. Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, нас потрясло", — поделился Карлсон.