"Лучше, чем что бы то ни было в США": Красота московского метро потрясла Карлсона
Карлсон: Московская станция метро "Киевская" выглядит лучше, чем что-либо в США
Журналист из США Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, во время визита в РФ посетил столичный метрополитен, после чего выразил восхищение оформлением и состоянием станции метро "Киевская". Соответствующий ролик он выложил на своей странице в соцсети X.
Журналист из США Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, во время визита в РФ посетил столичный метрополитен. Видео © X / @TuckerCarlson
"Один из способов понять то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру <…>. Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, нас потрясло", — поделился Карлсон.
Говоря об этом, он подчеркнул, что станция выглядит "лучше, чем что бы то ни было в США". На видео Карлсон продемонстрировал, как выглядит станция и поезда, а также как он спускается в метро. По его словам, метрополитен — идеально чистый, "без граффити, бомжей и наркоманов", чего нельзя сказать об американском метро.
Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля. В Россию американский журналист прибыл для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В свободное время он узнал город получше: посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся, посетил кафе, магазины и признался в любви к нашей столице. Кроме того, Карлсон признался, что Москва куда чище любого города в Штатах.
X / @TuckerCarlson