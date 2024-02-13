В США полностью поддержали признание Карлсона о Москве
Американский журналист Хинкл поддержал слова Карлсона о чистоте Москвы
Американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение о словах своего коллеги Такера Карлсона о чистоте Москвы. Он признался, что полностью согласен с этим.
"Я полностью согласен", — написал Хинкл в X.
Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля. В Россию американский журналист прибыл для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В свободное время он узнал город получше: посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся, посетил кафе, магазины и признался в любви к нашей столице. Кроме того, Карлсон признался, что Москва куда чище любого города в Штатах.