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13 февраля, 08:52

В США полностью поддержали признание Карлсона о Москве

Американский журналист Хинкл поддержал слова Карлсона о чистоте Москвы

Американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение о словах своего коллеги Такера Карлсона о чистоте Москвы. Он признался, что полностью согласен с этим.

"Я полностью согласен", — написал Хинкл в X.

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Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля. В Россию американский журналист прибыл для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В свободное время он узнал город получше: посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся, посетил кафе, магазины и признался в любви к нашей столице. Кроме того, Карлсон признался, что Москва куда чище любого города в Штатах.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Матвей Константинов
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