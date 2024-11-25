Мужчина похитил свою пятилетнюю дочь в Челябинске и затерялся с ней в Крыму

Отец похитил свою маленькую дочь у матери и скрывается с ней в Крыму. По словам бывшей жены, супруг ранее отбывал наказание за растление малолетних, сообщает Mash на волне.

Представители следствия установили, что Владимир с ребёнком находится в Феодосии, но найти его пока не удаётся. Видео © Telegram / Mash на волне

Анна не знала о прошлом Владимира, когда начинала с ним отношения, так как он сменил фамилию. Пара развелась два года назад, и с тех пор они через суд выясняли, сколько времени их пятилетняя дочь будет проводить с отцом. В конце октября Анна привезла девочку из Самары в Челябинск для психолого-педагогической экспертизы. Внезапно там появился её бывший муж, выхватил ребенка из рук и уехал на машине.

Мать обратилась в Следственный комитет. Там установили, что Владимир находится в Феодосии, но его пока не удаётся найти. Анна говорит, что он не платит алименты и уже задолжал 600 тысяч рублей. По словам же матери Владимира, сын забрал внучку, так как Анна девять месяцев не позволяла ему видеться с девочкой. Где сейчас находятся отец и дочь, она не знает.