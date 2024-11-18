В Петербурге женщина украла оставленное на витрине кольцо, чтобы «порадовать себя»

Жительница Санкт-Петербурга украла бриллиантовое кольцо, которое на витрине ювелирного магазина оставила забывчивая посетительница. Стоимость украшения из белого золота с россыпью камней оценивается в 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры города на Неве.

Инцидент произошёл ещё 28 сентября на Дунайском проспекте. Хозяйка дорогостоящего аксессуара положила кольцо на витрину, а сама принялась примерять новые перстни. Впрочем, подходящей побрякушки в магазине не нашлось, и девушка ушла из ювелирки, оставив своё украшение. Этим и воспользовалась преступница, которая решила сделать себе противозаконный подарок.

«Обвиняемая пояснила, что увидела оставленное на витрине кольцо и, воспользовавшись ситуацией, похитила ювелирное украшение. Её ухажёр отказался ей что-либо покупать в магазине, и она решила порадовать себя сама», — пояснили в надзорном органе.