В Петербурге женщина украла оставленное на витрине кольцо, чтобы «порадовать себя»
Петербурженка предстанет перед судом за кражу забытого кольца
Жительница Санкт-Петербурга украла бриллиантовое кольцо, которое на витрине ювелирного магазина оставила забывчивая посетительница. Стоимость украшения из белого золота с россыпью камней оценивается в 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры города на Неве.
Инцидент произошёл ещё 28 сентября на Дунайском проспекте. Хозяйка дорогостоящего аксессуара положила кольцо на витрину, а сама принялась примерять новые перстни. Впрочем, подходящей побрякушки в магазине не нашлось, и девушка ушла из ювелирки, оставив своё украшение. Этим и воспользовалась преступница, которая решила сделать себе противозаконный подарок.
«Обвиняемая пояснила, что увидела оставленное на витрине кольцо и, воспользовавшись ситуацией, похитила ювелирное украшение. Её ухажёр отказался ей что-либо покупать в магазине, и она решила порадовать себя сама», — пояснили в надзорном органе.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба). Оно направлено для рассмотрения в Московский районный суд Северной столицы.
Без дорогого аксессуара недавно остался и игрок футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов. После встречи с «Рубином» в Казани форвард не досчитался в шкафчике часов стоимостью 8 миллионов рублей. Спортсмен даже объявил награду за любую информацию о похищенных Royal Oak от швейцарской компании Audemars Piguet.
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