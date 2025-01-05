Привет, белочка: Нарколог назвал главные угрозы при резком отказе от алкоголя

Резкое прекращение употребления алкоголя может привести к серьёзным последствиям для организма, предупреждает нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап. Его слова приводит «Лента.ру».

По словам специалиста, если человек, страдающий от алкогольной зависимости, внезапно прекратит пить, это может вызвать алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, также известный как «белая горячка». Эти состояния, по мнению Сиволапа, не ограничиваются изменением сознания, при котором зависимый человек ведёт себя неадекватно. В случае белой горячки развивается острая мозговая недостаточность, а при эпилепсии происходит массовое разрушение мозговых клеток.

«Белая горячка (... ) — ещё и острая мозговая недостаточность с довольно высокой летальностью и большим количеством осложнений. Для смягчения отмены алкоголя и предупреждения осложнений существуют специальные методы фармакологического лечения, и это не капельницы», — отметил Сиволап.

Нарколог также объяснил, что такие острые реакции организма связаны с тем, как мозговые рецепторы реагируют на отсутствие алкоголя в крови.

«Мозговые рецепторы, привыкшие к этанолу, перевозбуждены, что и вызывает типичные симптомы синдрома отмены: дрожь в руках, учащённое сердцебиение, потливость, проблемы со сном, тревогу и галлюцинации», — резюмировал специалист.