Растёт число клиентов моргов: Эксперт объяснил, почему стоит отказаться от алкоголя в праздники

В новогодние праздники стоит отказаться от алкоголя как минимум из-за того, что подобные напитки провоцируют развитие ситуаций, в которых люди получают серьёзные травмы или умирают. Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун подробно рассказал Life.ru, почему лучше не налегать на спиртное на предстоящих праздниках.

«Традиции отмечать Новый год и вообще праздники связаны с алкоголем до такой степени, что многие люди ставят знак равенства между алкоголем и праздником. Например, то, что касается Нового года, люди часто вообще не понимают, как это — Новый год отмечать без спиртного. Мало того, люди на это тратят огромные деньги потому, что закупается какой-то особый алкоголь. Люди считают, что отмечают праздник, но, по сути, в это время активно и форсированно вредят своему здоровью», — рассказал эксперт.

Из-за того что в современном мире укоренилась данная традиция, в магазинах даже начали продавать «детское шампанское и детское вино, стилизованное под какие-то известные бренды разной ёмкости». То есть малышей с самого детства приучают к тому, что алкоголь равен празднику.

«Могу сказать, что количество клиентов травматологических пунктов и количество клиентов моргов в праздники, особенно в новогодние, увеличивается. И причины смерти, которых больше становится в Новый год, делятся на две большие группы», — объяснил Решетун.

Это, во-первых, смерти, которые непосредственно связаны с употреблением алкоголя. Также гораздо большее число составляют те смерти или те повреждения, которые возникли в результате косвенного воздействия алкоголя. Алексей Решетун Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт

Эксперт рассказал, что ежегодно подобных историй становится всё больше и каждая такая ситуация — трагедия для семьи. Именно поэтому россиянам посоветовали провести Новый год абсолютно без спиртного. Граждане также смогут посмотреть, изменится ли как-то их жизнь из-за отсутствия алкоголя.

«Уверяю, что никак абсолютно потому, что всеобщая атмосфера праздника в любом случае создаст веселье. Но люди останутся здоровы и лишатся факторов определённого риска, которые провоцируются как раз алкоголем», — заключил Решетун.