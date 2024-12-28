В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Свинцов предложил запретить в Росси продажу алкоголя по воскресеньям
Опыт Нижегородской и Вологодской областей необходимо масштабировать на всю страну, запретив продажу алкоголя по воскресеньям, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, многие россияне напиваются в последний выходной, из-за чего в понедельник вместо работы отправляются в больницу.
«Алкоголь приравнивается к празднику. Вся реклама, фильмы показывают, что праздник — это алкоголь. Это как раз и есть главный вред», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.
Он также поддержал действия глав регионов по ограничению продажи спиртного. По мнению депутата, можно вообще запретить продажу крепких напитков после обеда — и не только в выходные, но и в будни. Кроме того, Свинцов призвал бороться с пропагандой алкоголя.
Ранее стало известно, что в Вологодской области с 1 января 2025 года вступает в силу новое ограничение о продаже алкоголя. По новым правилам спиртные напитки можно будет приобрести на протяжении двух часов в день. А власти Нижегородской области решили продавать алкоголь в выходные и только в течение шести часов.
Life.ru