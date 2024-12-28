В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Опыт Нижегородской и Вологодской областей необходимо масштабировать на всю страну, запретив продажу алкоголя по воскресеньям, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, многие россияне напиваются в последний выходной, из-за чего в понедельник вместо работы отправляются в больницу.

«Алкоголь приравнивается к празднику. Вся реклама, фильмы показывают, что праздник — это алкоголь. Это как раз и есть главный вред», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.