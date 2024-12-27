Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним

Многие россияне не могут отпраздновать Новый год без спиртного, которое может не просто навредить здоровью, но и довести человека до летального исхода. Безусловно, лучший способ не погибнуть от алкоголя — полностью отказаться от него, уверен нарколог Константин Филатов. Если же это невозможно, то употребление крепких напитков необходимо свести к минимуму, подчеркнул специалист.

«Выбирайте качественный алкоголь, покупайте напитки известных брендов и избегайте подделок. Обязательно закусывайте. Употребляйте пищу во время употребления алкоголя, чтобы замедлить всасывание спирта в кровь. Поддерживайте водный баланс организма, чтобы избежать обезвоживания», — рекомендовал медик в беседе с RuNews24.ru.