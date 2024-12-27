Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним
Нарколог Филатов считает отказ от алкоголя лучшим способом не погибнуть от него
Многие россияне не могут отпраздновать Новый год без спиртного, которое может не просто навредить здоровью, но и довести человека до летального исхода. Безусловно, лучший способ не погибнуть от алкоголя — полностью отказаться от него, уверен нарколог Константин Филатов. Если же это невозможно, то употребление крепких напитков необходимо свести к минимуму, подчеркнул специалист.
«Выбирайте качественный алкоголь, покупайте напитки известных брендов и избегайте подделок. Обязательно закусывайте. Употребляйте пищу во время употребления алкоголя, чтобы замедлить всасывание спирта в кровь. Поддерживайте водный баланс организма, чтобы избежать обезвоживания», — рекомендовал медик в беседе с RuNews24.ru.
Кроме того, нарколог призвал не забывать об отдыхе и физической активности для снижения нагрузки на организм. При этом важно придерживаться нормы, характерной для вашего организма. Также Филатов не рекомендовал смешивать алкоголь с энергетиками или лекарствами. Если же человеку стало плохо от спиртного, то следует немедленно обратиться к врачу.