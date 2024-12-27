Власти в Нижегородской области решили продавать алкоголь в выходные только шесть часов

Правительство Нижегородской области рассматривает законопроект об ограничении продажи алкоголя в выходные дни. Министерство экономического развития региона подготовило документ, согласно которому спиртное в выходные можно будет купить в течение шести часов: с 10:00 до 16:00.

Это не единственное ограничение, которое следует из законопроекта, опубликованного на сайте правительства региона. В будние дни время продажи горячительных напитков будет сокращена на два часа — до 20:00 (сейчас алкоголь можно купить до 22:00).

Также местные власти хотят запретить продажу алкогольной продукции на территориально обособленных объектах, общая площадь которых менее 100 квадратных метров. Сейчас документ проходит общественные обсуждения.

«Целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан», — сказано в пояснительной записке к документу.