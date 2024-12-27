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Регион
27 декабря, 00:59

Власти в Нижегородской области решили продавать алкоголь в выходные только шесть часов

В Нижегородской области хотят ужесточить запрет на продажу алкоголя во выходным

Правительство Нижегородской области рассматривает законопроект об ограничении продажи алкоголя в выходные дни. Министерство экономического развития региона подготовило документ, согласно которому спиртное в выходные можно будет купить в течение шести часов: с 10:00 до 16:00.

Это не единственное ограничение, которое следует из законопроекта, опубликованного на сайте правительства региона. В будние дни время продажи горячительных напитков будет сокращена на два часа — до 20:00 (сейчас алкоголь можно купить до 22:00).

Также местные власти хотят запретить продажу алкогольной продукции на территориально обособленных объектах, общая площадь которых менее 100 квадратных метров. Сейчас документ проходит общественные обсуждения.

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«Целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что в Вологодской области с 1 января 2025 года вступает в силу новое ограничение о продаже алкоголя. По новым правилам спиртные напитки можно будет приобрести на протяжении 2 часов в день: исключительно с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни продажа будет разрешена с 8:00 до 23:00.

Обложка ©

freepik / pvproductions

Ольга Сливченко
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