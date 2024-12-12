Нарколог опасается идеи продажи алкоголя с пометкой на «Госуслугах»

Врач-нарколог Владимир Каторгин в интервью «Газете.ru» выразил сомнения по поводу инициативы депутата Госдумы Андрея Свинцова, предлагающего продавать алкоголь только с пометкой на «Госуслугах» о прохождении врача-нарколога. По мнению Каторгина, такое ограничение может привести к созданию чёрного рынка. Он напомнил, что история уже знает примеры, когда запреты на продажу алкоголя порождали незаконные схемы, например, в советское время с введением сухого закона.

Каторгин подчёркивает, что проблема не только в алкоголе. Он считает, что внимание должно быть обращено и на другие психоактивные вещества, такие как никотин, энергетические напитки, вейпы и курительные смеси. «Почему к никотину не привязать QR-код?» — задаётся вопросом нарколог. Он уверен, что любые ограничения могут иметь обратный эффект и приводить к нежелательным последствиям.

Вместо запретов Каторгин предлагает акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Он считает, что информирование о вреде психоактивных веществ может быть более эффективным. Однако, по мнению специалиста, реализация инициативы через «Госуслуги» вызывает вопросы. Каторгин сомневается, что наркологи в поликлиниках будут активно заниматься пропагандой о вреде алкоголя.

Предложение ограничить продажу алкоголя через «Госуслуги» вызывает больше вопросов, чем ответов. Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях и подчёркивают необходимость комплексного подхода к проблеме употребления психоактивных веществ.