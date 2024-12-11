Российские маркетплейсы начали продавать вино
Онлайн-продажи вина поможет поддержать отечественного производителя. Обложка © freepik.com / KamranAydinov
В России начался эксперимент по онлайн-продаже алкоголя, пишут РИА «Новости». На платформах Ozon и «Яндекс Маркет» уже появились первые лоты с вином.
В апреле 2023 года правительство поддержало инициативу, выдвинутую на Российском винодельческом форуме, и внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете. Изначально планировалось использовать инфраструктуру «Почты России», но позже было принято решение о том, что интернет площадки лучше справятся с этой задачей.
Тогда же маркетплейсы предложили свои компетенции в сфере логистики и IT-решений для обеспечения безопасной продажи и доставки алкоголя, включая контроль возраста покупателей. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», обратилась в Минцифры с предложением поддержать внедрение биометрии для проверки возраста покупателей. Это позволит легализовать рынок и снизить риски, связанные с оборотом опасной продукции.
Несмотря на одобрение Госдумы, инициатива до сих пор вызывает споры. Несмотря на это, представители маркетплейсов уверены, что легализация онлайн-продажи вина поможет сократить теневой рынок и поддержать отечественных производителей. Они считают, что современные технологии, например, биометрическая идентификация, смогут эффективно решать вопросы контроля возраста и предотвращения продажи алкоголя несовершеннолетним.
Эксперимент по онлайн-продаже вина в России может стать важным шагом в развитии электронной коммерции, но требует тщательной проработки всех аспектов, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Напомним, что Почта России собиралась начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022-м. Предполагалось, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставку обещали производить не раньше чем через 24 часа. В апреле 2023 года Кабмин одобрил законопроект об онлайн-продаже вина через сайт Почты России. Однако нашлись и противники эксперимента. В частности, МВД выступило против онлайн-продажи этого алкогольного напитка.