Кардиолог рассказал, почему не следует распивать алкоголь на морозе

Алкоголь действительно способен согревать организм, однако этот эффект может сработать в обратном направлении, поскольку на морозе человек в состоянии алкогольного опьянения замерзает гораздо быстрее трезвого. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Употребление алкоголя на морозе опасно прежде всего из-за переохлаждения и мнимого ощущения того, что всё хорошо. Кажется, что жарко, и всё нараспашку, потому что раскрываются капилляры, отметил эксперт.

Алкоголь — очень калорийный продукт, он даёт много тепла, которое практически рассеивается через кожу. Поверхность кожи открывается, капилляры расширяются, и нам жарко, кожа становится горячей, красной, румяной, красивой. Но на холоде мы остываем достаточно быстро, особенно в ветреную погоду и при влажности.

Эта ситуация может произойти стремительно потому что организм недолго вырабатывает такое количество тепла, объяснил врач. Алкоголь тоже закончится, и его эффективность снизится. Состояние организма пропорционально тому, сколько печень выработает ферментов для поддержания тепла, пояснил собеседник Life.ru. Поэтому человек, который принял алкоголь, замёрзнет быстрее.

Второй момент — это сонливость. Человек может уснуть на морозе и не проснуться, потому что фактически замёрзнет. Ситуация может сложиться так: «Я сейчас посижу на лавочке, немного покемарю», и всё. Это самое опасное, потому что это мнимое благополучие. Человек чувствует, что ему жарко и тепло, но алкоголь быстро сгорит, и организм не сможет вырабатывать столько тепла. Человек просто погибнет. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

Ещё один важный момент — это несоизмеримость происходящего события с тем, какие последствия оно может повлечь. Человек может не обратить внимания, куда идёт, что делает, и не оценить риски. Например, выйти на талый лёд и провалиться, что тоже может привести к трагическим последствиям, отметил доктор.

«Поэтому, если мы говорим об алкоголе в зимнее время, то, во-первых, такого человека нельзя оставлять без внимания, если вы его встретите на улице. Нужно вызвать скорую помощь, милицию. Во-вторых, если вы попали в такую ситуацию, помните, что нужно находиться в тепле», — призвал Кондрахин.