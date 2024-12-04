«Протекает как менингит»: Врач объяснил, как ветрянка могла убить детей в Волгоградской области

Ветрянка может приводить к пневмониям и развиваться в организме как менингит, оказывая негативное влияние на оболочку головного мозга. В конечном счёте болезнь способна довести пациента до летального исхода, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя смерть подростков из Волгоградской области.

По словам эксперта, ветрянка является разновидностью герпетической инфекции. Она представляет опасность для иммунной системы, к тому же может быть осложнена бактериальной инфекцией. Однако сегодня существует вакцина, которая предотвращает развитие тяжёлого недуга. Кроме того, пневмония при ветрянке может быть достаточно тяжёлая.

«Пневмония с высокой летальностью и может давать практически 40% летальности, потому что лёгкие — это та проблема, которую невозможно обойти. Если дыхания нет, то организм очень сильно пострадает», — приводит NEWS.ru слова медика.