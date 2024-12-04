«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 14:48

«Протекает как менингит»: Врач объяснил, как ветрянка могла убить детей в Волгоградской области

Терапевт Кондрахин: Ветрянка может привести к менингиту со смертельным исходом

Ветрянка может приводить к пневмониям и развиваться в организме как менингит, оказывая негативное влияние на оболочку головного мозга. В конечном счёте болезнь способна довести пациента до летального исхода, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя смерть подростков из Волгоградской области.

По словам эксперта, ветрянка является разновидностью герпетической инфекции. Она представляет опасность для иммунной системы, к тому же может быть осложнена бактериальной инфекцией. Однако сегодня существует вакцина, которая предотвращает развитие тяжёлого недуга. Кроме того, пневмония при ветрянке может быть достаточно тяжёлая.

«Пневмония с высокой летальностью и может давать практически 40% летальности, потому что лёгкие — это та проблема, которую невозможно обойти. Если дыхания нет, то организм очень сильно пострадает», — приводит NEWS.ru слова медика.

Ранее сообщалось, что два ребёнка скончались после заражения ветрянкой в пансионате в Волгоградской области. По предварительным данным, причина смерти — ветрянка и пневмония. Ещё шестеро детей остаются в больнице.

Врач объяснила, чем ветрянка опасна для взрослых
Врач объяснила, чем ветрянка опасна для взрослых
Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar