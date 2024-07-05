Инфекции, энцефалит и поражение почек: Врач объяснила, чем ветрянка опасна для взрослых

Ветрянка, она же ветряная оспа, вызываемая вирусом варицелла-зостер, опаснее для взрослых людей, чем для детей, рассказала РИА "ФедералПресс" доктор Анна Смирнова.

Человек, подхвативший вирус, несколько дней чувствует общее недомогание, а потом замечает на себе кожные высыпания. Последние проходят через несколько стадий: пятно, папула, пузырёк, корочка. При этом сыпь сильно зудит, также повышается температура тела. Всё это длится от недели до десяти дней. Если дети могут переносить болезнь легко, со взрослыми дело обстоит иначе. У них могут начаться бактериальные инфекции кожи, вторичные бактериальные инфекции высыпаний, энцефалит, кератит, ларингит, поражение почек.

Лучше всего вакцинироваться, чтобы избежать подобных ужасов. Особенно важно прививаться тем, у кого слабый иммунитет и кто не болел ветрянкой в детстве.

"Целенаправленное заражение детей ветряной оспой остаётся спорным вопросом. Этот метод предполагает сознательное введение ребёнка в контакт с больным для выработки иммунитета. Однако данный подход не гарантирует, что ребёнок заболеет в течение инкубационного периода (21 день) и перенесёт заболевание легко. Более безопасным и надёжным методом является вакцинация, которая обеспечивает иммунитет и в случае заболевания способствует более лёгкому течению болезни", — рассказала Смирнова.

К счастью, второй раз ветрянкой заболеть почти нельзя, хотя исключения всё же бывают. Это связано с недостаточной выработкой антител. У взрослых, которые перенесли ветрянку, может развиться опоясывающий герпес. Вирус может жить латентно в нервных клетках и проснуться через много лет, провоцируя кожные высыпания и невралгию.