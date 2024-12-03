В Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой в пансионате

Два ребёнка скончались после заражения ветрянкой в пансионате в Волгоградской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, первые симптомы заболевания появились у 11 детей психоневрологического пансионата «Солнечный Дом» в городе Петров Вал в начале ноября. Тогда восемь ребят забрали в больницу. Двум из них, подросткам, недавно стало хуже. Накануне умерли из-за осложнений. По предварительным данным, причина смерти — ветрянка и пневмония.