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3 декабря, 12:11

В Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой в пансионате

Два ребёнка скончались после заражения ветрянкой в пансионате в Волгоградской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, первые симптомы заболевания появились у 11 детей психоневрологического пансионата «Солнечный Дом» в городе Петров Вал в начале ноября. Тогда восемь ребят забрали в больницу. Двум из них, подросткам, недавно стало хуже. Накануне умерли из-за осложнений. По предварительным данным, причина смерти — ветрянка и пневмония.

Ещё шестеро детей остаются в больнице.

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Shutterstock / FOTODOM / airdone

Никита Никонов
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