Ни в коем случае: Названы самые опасные способы снять похмелье после новогодней ночи

Как часто после хороших посиделок на утро возникала мысль — а не похмелиться бы? Некоторые способы и правда могут помочь немного улучшить состояние, однако другие грозят неприятными и даже очень серьёзными последствиями, предупредил в беседе с Life.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Говоря о похмелье после встречи Нового года, новогодних праздников, надо запомнить, что ничто так не опохмеляет как вода. Нет вообще таких серьёзных веществ, за исключением лекарственных препаратов, биологически активных добавок и обычного рассола. Всё остальное малоэффективно, пока что опыт не так работает, как хотелось бы Андрей Кондрахин старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, многие средства для борьбы с похмельем и народные методы могут быть потенциально опасны. Например, после вечеринки многие принимают решение выпить кофе или крепкого чая, однако этого делать совершенно не рекомендуется. Алкоголь уже привёл к отёкам сосудов и нарушению работы эритроцитов. Они начинают увеличиваться в объёме из-за воды, проникающей внутрь, что делает их круглыми вместо нормальной плоской формы. Поскольку округлённые эритроциты не могут проходить через капилляры, это может приводить к ишемии, пояснил специалист.

«Вот такая неприятная ситуация в организме называется абстинентный синдром. Во время всего прочего мозг очень сильно испытывает ишемию, и это очень большие проблемы. Поэтому, при похмелье, если мы говорим о чае и кофе, это не самое лучшее, потому что они обезвоживают организм ещё сильнее. Поэтому нам необходимо принять факт, что лучше использовать воду, а не какие-то дополнительные напитки», — рассказал наш собеседник.

Пиво и другие лёгкие алкогольные напитки не помогут. Они могут улучшить состояние мозга, но это никак не общее состояние. Сомнительные лекарства, к слову, тоже принимать тоже не стоит.

Ни в коем случае не принимайте парацетамол в случае алкогольного опьянения. Этот препарат может уничтожить печень, поэтому это запрещено Андрей Кондрахин старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Собственно говоря, все остальные препараты также не очень хорошо сочетаются с алкоголем, но однократный или двукратный приём не так страшен, как приём парацетамола с алкоголем, добавил эксперт.