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1 января, 03:41

Ни в коем случае: Названы самые опасные способы снять похмелье после новогодней ночи

Кардиолог Кондрахин: При похмелье запрещено принимать парацетамол

Девушка хорошо отметила Новый год и теперь страдает сильным похмельем. Фото © freepik

Девушка хорошо отметила Новый год и теперь страдает сильным похмельем. Фото © freepik

Как часто после хороших посиделок на утро возникала мысль — а не похмелиться бы? Некоторые способы и правда могут помочь немного улучшить состояние, однако другие грозят неприятными и даже очень серьёзными последствиями, предупредил в беседе с Life.ru старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Говоря о похмелье после встречи Нового года, новогодних праздников, надо запомнить, что ничто так не опохмеляет как вода. Нет вообще таких серьёзных веществ, за исключением лекарственных препаратов, биологически активных добавок и обычного рассола. Всё остальное малоэффективно, пока что опыт не так работает, как хотелось бы

Андрей Кондрахин

старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, многие средства для борьбы с похмельем и народные методы могут быть потенциально опасны. Например, после вечеринки многие принимают решение выпить кофе или крепкого чая, однако этого делать совершенно не рекомендуется. Алкоголь уже привёл к отёкам сосудов и нарушению работы эритроцитов. Они начинают увеличиваться в объёме из-за воды, проникающей внутрь, что делает их круглыми вместо нормальной плоской формы. Поскольку округлённые эритроциты не могут проходить через капилляры, это может приводить к ишемии, пояснил специалист.

«Вот такая неприятная ситуация в организме называется абстинентный синдром. Во время всего прочего мозг очень сильно испытывает ишемию, и это очень большие проблемы. Поэтому, при похмелье, если мы говорим о чае и кофе, это не самое лучшее, потому что они обезвоживают организм ещё сильнее. Поэтому нам необходимо принять факт, что лучше использовать воду, а не какие-то дополнительные напитки», — рассказал наш собеседник.

Пиво и другие лёгкие алкогольные напитки не помогут. Они могут улучшить состояние мозга, но это никак не общее состояние. Сомнительные лекарства, к слову, тоже принимать тоже не стоит.

Ни в коем случае не принимайте парацетамол в случае алкогольного опьянения. Этот препарат может уничтожить печень, поэтому это запрещено

Андрей Кондрахин

старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Собственно говоря, все остальные препараты также не очень хорошо сочетаются с алкоголем, но однократный или двукратный приём не так страшен, как приём парацетамола с алкоголем, добавил эксперт.

Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним
Любителям алкоголя объяснили, что делать, чтобы Новый год не стал последним

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что алкоголь может вызвать синдром праздничного сердца на Новый год. Иногда даже небольшое количество спиртного может вызвать неприятные последствия, особенно у тех, кто не употребляет алкоголь в будние дни. В группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями, такими как гипертензия, ожирение, диабет, почечные болезни и обструктивное апноэ сна.

Андрей Горяничев
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